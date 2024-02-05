《經濟通通訊社５日專訊》深圳市人社局表示，２０２３年，深圳全市就業人口達

１２５５﹒９萬人，城鎮新增就業１９﹒６６萬人，相關就業指標（１８萬人）超額完成並創歷

史新高。全市三險總參保４０３６﹒３４萬人次，同比增長３﹒７％。全市新引進人才入戶

１５﹒６７萬人，累計認定高層次人才超２﹒４萬人，累計引進留學人員超２０萬人，專技人才

總量２４２﹒８８萬人，技能人才總量４０２﹒３萬人。制定技工教育高質量發展三年行動計劃

，組建兩大技工教育集團。

全市發布各類就業崗位８０萬個次，發放各類就業創業補貼１１﹒２３億元人民幣。支持港

澳青年來深就業創業，在香港設立３個面向港澳青年的就業創業離岸服務平台，新增入駐１５４

個香港創業團隊。成功舉辦第二屆全國人力資源服務業發展大會，以會為媒招引１０餘家國內外

頭部人力資源服務機構落戶深圳。

通過「緩返降補」等政策落實社保減負超８０億元人民幣，實現企業退休人員基本養老金

１９連調。全市個人養老金開戶３３２﹒１６萬戶，居全國前列。靈活就業人員參加養老保險

７２﹒３４萬人，同比增長２８﹒４％。

深圳市人社局表示，２０２４年，深圳市全市人社系統全力鞏固就業恢復向好態勢，力爭全

年城鎮新增就業１８﹒５萬人，新增就業崗位不少於３萬個，新增高技能人才３萬人以上，新引

進博士後２０００人。（ｓｌ）

