《經濟通通訊社５日專訊》深圳市人社局表示，２０２３年，深圳全市就業人口達
１２５５﹒９萬人，城鎮新增就業１９﹒６６萬人，相關就業指標（１８萬人）超額完成並創歷
史新高。全市三險總參保４０３６﹒３４萬人次，同比增長３﹒７％。全市新引進人才入戶
１５﹒６７萬人，累計認定高層次人才超２﹒４萬人，累計引進留學人員超２０萬人，專技人才
總量２４２﹒８８萬人，技能人才總量４０２﹒３萬人。制定技工教育高質量發展三年行動計劃
，組建兩大技工教育集團。
全市發布各類就業崗位８０萬個次，發放各類就業創業補貼１１﹒２３億元人民幣。支持港
澳青年來深就業創業，在香港設立３個面向港澳青年的就業創業離岸服務平台，新增入駐１５４
個香港創業團隊。成功舉辦第二屆全國人力資源服務業發展大會，以會為媒招引１０餘家國內外
頭部人力資源服務機構落戶深圳。
通過「緩返降補」等政策落實社保減負超８０億元人民幣，實現企業退休人員基本養老金
１９連調。全市個人養老金開戶３３２﹒１６萬戶，居全國前列。靈活就業人員參加養老保險
７２﹒３４萬人，同比增長２８﹒４％。
深圳市人社局表示，２０２４年，深圳市全市人社系統全力鞏固就業恢復向好態勢，力爭全
年城鎮新增就業１８﹒５萬人，新增就業崗位不少於３萬個，新增高技能人才３萬人以上，新引
進博士後２０００人。（ｓｌ）
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