《經濟通通訊社５日專訊》公安部表示，２０２３年，國家移民管理局在粵港澳大灣區內地

城市試點實施往來港澳人才簽注政策，輻射在大灣區工作的科研、文教、衛健、法律等６類高層

次專業人才，持證人可享有３０天在港澳從事學術交流研究活動的便利。截至２０２３年底，已

有超過１﹒９萬名內地高層次專業人才獲批人才簽注，極大促進大灣區人才、技術等要素高效便

捷流動。

針對２００多萬港澳居民因疫情未及時換發回鄉證，港澳地區出現預約排隊辦證周期長，極

大影響人員交流、商貿往來問題，國家移民管理部門依法出台回鄉證延期政策。截至２０２３年

底，已有４４０餘萬人次港澳居民持延期證件順暢通關，１２００餘萬人次在內地便捷辦證辦事

。

此外，國家移民管理部門推進移民管理服務改革，推出一系列新政策新措施，給廣大群眾、

中外旅客和相關企業帶來便利。２０２３年全面啟用改革升級的智能簽注設備４５００餘台，推

出赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」，延長赴澳就學人員簽注有效期，４８０餘萬

內地居民享受到往來港澳出入境證件「全國通辦」便利，為辦證群眾節省費用８８﹒８億元人民

幣。（ｓｌ）

