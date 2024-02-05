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AH股新聞

05/02/2024 13:56

《大灣區》公安部：去年近２萬高層次專業人才獲批港澳人才簽注

　　《經濟通通訊社５日專訊》公安部表示，２０２３年，國家移民管理局在粵港澳大灣區內地
城市試點實施往來港澳人才簽注政策，輻射在大灣區工作的科研、文教、衛健、法律等６類高層
次專業人才，持證人可享有３０天在港澳從事學術交流研究活動的便利。截至２０２３年底，已
有超過１﹒９萬名內地高層次專業人才獲批人才簽注，極大促進大灣區人才、技術等要素高效便
捷流動。
　　針對２００多萬港澳居民因疫情未及時換發回鄉證，港澳地區出現預約排隊辦證周期長，極
大影響人員交流、商貿往來問題，國家移民管理部門依法出台回鄉證延期政策。截至２０２３年
底，已有４４０餘萬人次港澳居民持延期證件順暢通關，１２００餘萬人次在內地便捷辦證辦事

　　此外，國家移民管理部門推進移民管理服務改革，推出一系列新政策新措施，給廣大群眾、
中外旅客和相關企業帶來便利。２０２３年全面啟用改革升級的智能簽注設備４５００餘台，推
出赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」，延長赴澳就學人員簽注有效期，４８０餘萬
內地居民享受到往來港澳出入境證件「全國通辦」便利，為辦證群眾節省費用８８﹒８億元人民
幣。（ｓｌ）

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