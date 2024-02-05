《經濟通通訊社５日專訊》２０２４年開年中國服務業維持擴張趨勢，景氣度穩中略降。１
月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５２﹒７，較上月微跌０﹒２個百分
點，為近六個月來次高，顯示服務業增長動能依然強勁。
此前公布的１月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，與上月持平，主要受服務業景氣度微
降的影響，１月財新中國綜合ＰＭＩ放緩０﹒１個百分點至５２﹒５，與２０２３年６月同為近
八個月來次高。
國家統計局近期公布的數據顯示，１月製造業ＰＭＩ上升０﹒２個百分點至４９﹒２，仍位
於榮枯線以下；服務業商務活動指數反彈０﹒８個百分點至５０﹒１，結束了此前兩個月的收縮
趨勢。在兩大行業景氣回升的帶動下，綜合ＰＭＩ產出指數上升０﹒６個百分點至５０﹒９，為
近四個月來最高。
＊產需從高位回落，外需基本穩定，收費止２０個月上漲＊
財新中國服務業ＰＭＩ分項數據顯示，服務業供需依然維持擴張，但速度放緩。２０２４年
１月服務業生產指數和新訂單指數在擴張區間較２０２３年１２月的高點回落，其中新訂單指數
回落幅度大於生產指數。外需基本穩定，當月新出口訂單指數僅較２０２３年１２月的高點輕微
回落。
受益於供需同步擴張，服務業就業仍呈增長趨勢，就業指數連續兩個月高於臨界點，但較前
值小幅回落，顯示企業用工依然謹慎。與２０２３年底產能壓力較輕不同，由於新業務持續增加
，２０２４年初服務業積壓業務量指數升至擴張區間，創近三個月來新高。
原料、勞動力、運輸等成本繼續上漲，但漲幅收窄，帶動１月服務業原材料價格指數較
２０２３年１２月創下的近五個月高點回落；隨著企業大力降價促銷，１月服務業收費下降，此
前連續２０個月的上漲趨勢被扭轉。
服務業企業主對未來一年仍保持樂觀，預計客戶數量增加和公司擴張計劃將推動增長，但經
營預期指數在擴張區間降至近三個月低點，並低於長期均值，顯示市場信心邊際減弱。
＊分析：政策層面需著眼就業、增加收入和改善預期＊
財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定
性仍然偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉。政策層面仍
需著眼於就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力度有待進
一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協
調配合，提高市場預期的一致性。
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