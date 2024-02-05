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AH股新聞

05/02/2024 17:53

《經濟時評》東盟＋３料中國今年經濟增長達５﹒３％，消費為主力

　　《經濟通通訊社５日專訊》東盟＋３（中日韓）宏觀經濟研究辦公室（ＡＳＥＡＮ＋３　
Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｏｆｆｉｃｅ，ＡＭＲＯ）周一發表中國經
濟磋商報告，預期中國經濟今年在精準及具針對性的貨幣、金融及財政政策支撐下，可望持續復
甦並返回趨勢軌道，料全年ＧＤＰ增速５﹒３％，而消費將成為今明兩年經濟增長的主要動力。
　
＊房地產行業漸進復甦，但有可能再陷困境＊
　
　　報告並預期，今年銀行業穩健，整體信貸情況應會改善。至於房地產行業仍然具挑戰，但隨
著２０２２年下半起陸續推出的政策措施發揮作用，預期行業快將見底並逐漸恢復。
　　不過，中國國內面臨一些嚴峻挑戰且外部亦存在一些重大不確定性，因此短期內風險平衡稍
為偏向下行。
　　報告指出，內地房地產行業的復甦可能是漸進的，並有可能再次陷入困境。一些地方政府財
政壓力加大，可能會對受影響地區的經濟復甦產生不利影響。
　　外部環境也有多重挑戰，特別是全球經濟放緩幅度超出預期的短期風險。地緣政治緊張局勢
也可能進一步升級，包括中國與美國之間在科技上的競爭擴大到貿易和投資等其他領域，這對中
國和全球經濟將帶來不利後果。
　　此外，報告認為，儘管過去幾年當局推出了大規模的財政刺激措施，但維持宏觀穩定和支持
經濟復甦的政策空間仍然很大。
　　展望未來，報告認為中國宏觀基本面良好，應致力追求具韌性、包容性、可持續性的高質量
增長；並應解決與人口老化、高負債和地緣經濟碎片化相關的挑戰。
　　ＡＭＲＯ的報告是基於去年６月對中國進行的年度訪問，以及截至今年１月１７日的數據和
資料編寫。（ｓｌ）

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