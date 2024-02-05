《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）官方微信公眾號「美團Ｍｅｉｔｕａｎ」發

布聲明稱，母公司北京三快科技有限公司在２０２３年１月１３日「美團Ｍｅｉｔｕａｎ」微信

公眾號上發布的題為《反腐零容忍！美團全年清退合作商家４１家，移送司法１０７人》的文章

中，將永旺永樂（江蘇）物業服務有限公司、永旺永樂（上海）物業服務有限公司列為「因廉潔

合作問題清退且永不合作的合作商」，經進一步核查，美團將永旺永樂江蘇公司和永旺永樂上海

公司列為「因廉潔合作問題清退且永不合作的合作商」有誤，為永旺永樂江蘇公司和永旺永樂上

海公司帶來一定困擾。北京三快科技有限公司特此澄清，永旺永樂江蘇公司和永旺永樂上海公司

與美團合作期間不存在任何廉潔問題。

聲明強調，實際上，自２０２０年起，美團與永旺永樂江蘇公司和永旺永樂上海公司建立合

作以來，雙方高度認同並秉持只有堅持正直誠信的原則，企業才能獲得長久的發展，並在合作中

嚴格遵守相關法律法規，恪守經營底線。美團重申對舞弊腐敗事件的「０容忍」態度，將繼續保

持與永旺永樂江蘇公司和永旺永樂上海公司友好合作，並與其在內的合作夥伴一起，努力打造公

正、透明、簡單、可信的合作生態。（ｓｌ）

