《經濟通通訊社５日專訊》北大博雅特聘教授教授、中國經濟研究中心主任姚洋近日在騰訊

財經節目《經濟大家說》談及樓市時表示，雖然各地都取消限購，但居民買房熱情仍然不高，而

這「不是（居民）沒錢了，而是不願意。所以你必須讓價格調整到位」，地方政府不能再控制房

價。

姚洋指出，內地房地產行業的保交樓、大型房企善後工作、房企貸款限制等問題都正在解決

，但最為重要的是，「市場沒有調整到位，房價下降沒調整到位，因此老百姓不太可能買房」。

他認為，房地產作為資產，老百姓一定是「追漲殺跌」，因此要讓樓價跌到底、跌無可跌，「老

百姓才會出手」。



＊各地政府應讓樓價下跌，政策層面上繼續調整＊



他並認為，房地產行業仍然沒有穩住，仍在負增長，而當中一個非常重要原因，就是調整速

度太慢，「各地政府不讓房價下跌」，「房價下跌了，老百姓購房的意願才會回來」。

他又指出，政策層面仍有調整空間。目前除了北京、上海和深圳以外，限購基本上已全部放

開，但因為沒有宣布，所以老百姓總覺得沒有放開，因此需要一份正式文件以發出明確信號。此

外還要取消一些限制政策，如「三道紅線」、貸款配額。儘管目前提出「三個不低於」，但是「

貸款配額還在那兒。為甚麼就不能放開跑一下呢？為甚麼要給自己戴上鐐銬才行？這些都是需要

改進的地方」。（ｓｌ）

