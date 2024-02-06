《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》滬深股市昨日（５日）大幅震盪，主要指數

早盤集體下挫，滬綜指跌幅一度超過３％，低見２６３５﹒０９點，是２０１９年２月以來新低

。午後各指數有所回升，但市場跌停個股仍超１３００隻。滬綜指連續六個交易日下跌，累計跌

幅超過７％。

面對動盪的市場，中證監從昨日下午１３點至晚上９點，先後發布四條消息，分別回應了股

票質押情況、兩融數據，提高上市公司質量及打擊非法做空，力穩市場信心。



＊採取措施減少「兩融」強平風險和市場壓力＊



中證監在昨日中午就股票質押情況答記者問，指出今年以來股票質押違約強平金額合計為

２７４０﹒３２萬元（人民幣．下同），佔市場成交額的比重很小，會採取有力措施，防範股票

質押風險。在晚間，中證監再就「兩融」融資業務答記者問。

中證監指出，截至目前，全市場平均維持擔保比例２２６％，較年初有所下降，最低維持擔

保比例（平倉線）通常為１３０％。從實際平倉數據看，１月以來全市場累計平倉金額約９億元

，佔融資規模的萬分之６，且標的和投資者都高度分散，整體風險可控。當然，有些投資者主動

賣股票歸還融資，會形成融資餘額被動下降。

中證監表示，投資者具體交易過程中，維持擔保比例低於平倉線，並不意味著馬上強制平倉

。在當前市場形勢下，為維護市場正常秩序，中證監將引導證券公司全方位做好客戶服務，通過

延長追保時間、動態下調平倉線，保持平倉線彈性，以減少強平風險和市場壓力。中證監將持續

加強「兩融」融資業務的日常監管，採取有效措施，確保融資業務平穩運行。



＊操縱市場惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」＊



中證監表示，堅持對影響股市穩定運行、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查

處，會同公安機關迅速開展收網行動，嚴肅依法追責。操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「

錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏。中證監將保持「

零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。在

此警示，莫要以身試法、火中取栗。



＊發現多宗涉嫌操縱市場惡意做空案件＊



中證監發文稱，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，中證監

會同公安部開展聯合研判，發現多宗涉嫌操縱市場惡意做空案件。

例如，某違法團夥控制１００餘個證券賬戶操縱某股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影

響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導致個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出２７億元，

非法獲利約１﹒３億元。

某投資機構實控人通過打壓股價、低位吸籌、連續拉抬等手法操縱２０餘隻股票價格，導致

個股價格快速波動，甚至日內出現「天地板」等極端行情，從中交易非法獲利１﹒４億元。

某違法分子利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所眾多期貨產品頻繁虛假報單，制造交易

假象，誘騙其他投資者，並借機賣出獲利４０００餘萬元。



