《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京市應急管理局公布地鐵昌平線列車相撞

事故調查報告。經調查認定事故是生產安全責任事故，因雪天導致列車制動距離延長、運營單位

雪天應對措施落實不到位、行車調度員處置不當、列車司機操作不當，造成事故發生。北京市紀

委監委經過問責調查後，對北京市地鐵運營有限公司、北京市交通委員會共１８人追責問責。公

安機關已對事故相關責任人員立案調查，北京市地鐵運營有限公司按規定對相關人員進行處理。

事故調查組查明，發生追尾事故的列車為０３２車，被沖撞的列車為０２４車，事故區段為

西二旗站至生命科學園站上行區間。事故的直接原因為：當日，北京地區處於暴雪橙色預警期，

事發地區正在降雪，北京市地鐵運營有限公司應對準備工作不夠充分，雪天限速、降速等安全措

施不夠具體；當值行車調度員在線路堵塞未完全排除的情況下解除０３２車扣車，且未告知

０３２車司機前方０２４車區間臨時停車；０３２車司機以人工駕駛模式行駛過程中，在系統提

示減速後未及時採取制動措施；制動措施採取後受降雪影響，行車軌軌面濕滑，輪軌黏著系數降

低，０３２車制動距離延長，導致與前方區間臨時停車的０２４車發生追尾事故。

事發在去年１２月１４日晚上，北京地鐵昌平線西二旗站至生命科學園站兩輛列車相撞，導

致１３０人骨折，無人死亡。經北京市公安司法鑒定中心鑒定，３人重傷、７０人輕傷。事故造

成直接經濟損失約９５０﹒８萬元。

