《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京市住建委、北京市通州區發布關於調整

通州區商品住房銷售政策的通知。具有北京市購房資格且符合以下條件之一的家庭，可在通州區

購買１套商品住房：一是在北京市未擁有住房的北京市戶籍居民家庭；二是在北京市已擁有１套

住房的通州區戶籍居民家庭；三是在北京市已擁有１套住房，與在通州區注冊或經營的企業、疏

解搬遷至通州區的黨政機關、企事業單位存在勞動關系的北京市戶籍居民家庭；四是在北京市未

擁有住房，與在通州區注冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的企事業單位存在勞動關系的非北

京市戶籍居民家庭。

北京市住建委表示，本次調整後，在通州區落戶或就業的家庭，如需購買通州區商品住房，

符合北京市限購條件即可，取消了在通州落戶或納稅、社保滿三年的限制，更有利於促進疏解單

位、企業從業人員在城市副中心安居置業，實現職住平衡。此次對限購政策進行了優化調整，主

要就是取消了過去落戶、社保或納稅需滿３年的要求。

２０１５年８月，北京通州出台限購措施。只有無房的京籍家庭；已有１套住房、但在通州

落戶３年及以上的京籍家庭；已有１套住房、近３年在通州連續繳納社保或個稅的京籍家庭；以

及在北京沒有住房且近３年在通州連續繳納社保或個稅的非京籍家庭這４類家庭，才能在通州購

買商品住房。由於這是全國首個針對直轄市局部區域出台的限購措施，被業內稱為「史上最嚴厲

限購」。



