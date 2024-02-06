《經濟通通訊社６日專訊》中央匯金今早發布公告，充分認可當前Ａ股市場配置價值，已於

近日擴大交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，

堅決維護資本市場平穩運行。

光大證券首席經濟學家高瑞東表示，中央匯金公司擴大交易增持範圍，彰顯了國家維護資本

市場穩定的堅定決心，是政策對於資本市場支持的又一有力舉措。他分析，在經濟逐漸企穩向好

的大背景下，中長期資金加大入市力度，將有望化解市場資金風險，解決市場存量資金博弈等問

題，還有助於恢復市場投資者風險偏好，推動市場逐步企穩回升。

中信建投首席策略分析師陳果認為，中央匯金公司的公告體現了當前Ａ股市場配置價值受到

充分認可。他表示，近期一系列相關會議及措施顯示了政策層大力促進資本市場平穩健康發展的

決心。結合最近ＰＭＩ等數據看，經濟基本面有望逐步呈現穩中向好的修復態勢。

在廣發證券首席經濟學家郭磊看來，資本市場具有樞紐功能，它的穩定將有助於微觀預期的

改善，中央匯金公司這一公告具有重要的信號意義。他認為，此舉既體現了國家維護資本市場穩

定的決心，又體現了長期資金對Ａ股投資價值的認可，還將對風險偏好形成引領。（ｌｃ）

