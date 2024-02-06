《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上周上海新房成交面積繼續下降。據上海中

原地產數據顯示，上周（１月２９日至２月４日），上海新建商品住宅成交面積１０﹒２０萬平

方米，環比減少１５﹒７３％。

從成交結構來看，首次改善產品繼續保持穩定。成交前十榜單中，均價每平方米３－６萬元

（人民幣．下同）的樓盤有５個，佔據半壁江山。基於產品結構上維持穩定，上周均價呈現波動

狀態，為６﹒５７萬元╱平方米，環比上漲３﹒７％。

供應方面，上周共入市４個項目，總供應面積為７﹒２７萬平方米，環比減少６６﹒２４％

。隨著春節臨近，交易氛圍日趨清淡，供應減少意料之中。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，隨著農歷新年臨近，假期效應越發顯著，交投繼續縮

水。雖然外環外迎來限購優化，但基於假期因素干擾，成交暫時沒有太多起色，不過外圍區域項

目或者中介門店的咨詢量有明顯增加，有望在年後得到轉化。預計後續交易還會延續逐步縮量，

緩步下滑的走勢。儘管成交量在減少，但市場中優秀的項目還會吸引買家關注，分化格局還會延

續。

