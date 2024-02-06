《經濟通通訊社６日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４４７﹒８４億元，買盤超賣盤，額度全日使用７２﹒１６億元，佔每日額度１３﹒９％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３５﹒６５億元，賣盤超買
盤，額度全日反增１５﹒６５億元，佔每日額度３﹒７％。
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06/02/2024 16:24
《滬港通》北向額度全日使用７２﹒２億，南向反增１５﹒７億
《經濟通通訊社６日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４４７﹒８４億元，買盤超賣盤，額度全日使用７２﹒１６億元，佔每日額度１３﹒９％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３５﹒６５億元，賣盤超買
盤，額度全日反增１５﹒６５億元，佔每日額度３﹒７％。
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