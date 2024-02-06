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AH股新聞

06/02/2024 16:24

《深港通》北向額度全日使用７６﹒９億，南向反增２７﹒１億

　　《經濟通通訊社６日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４４３﹒１４億元，買盤超賣盤，額度全日使用７６﹒８６億元，佔每日額度１４﹒８％

　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４４７﹒０６億元，賣盤超買
盤，額度全日反增２７﹒０６億元，佔每日額度６﹒４％。

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