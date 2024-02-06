《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：防範股票質押風險，確保融資業務平穩運行

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中證監２月５日以新聞發言人答記者問形式，分別回應了股票質押和「兩融」融資業務風險的話

題。中證監新聞發言人表示，滬深兩市股票質押整體風險已較２０１８年明顯下降，會密切監測

，採取有力措施，防範股票質押風險。



增強工作合力，推動上市公司投資價值提升

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中證監２月４日召開走訪上市公司工作推進會。會議強調，要增強工作合力，共同推動上市公司

高質量發展和投資價值的提升。



有力支持重大項目建設，地方債發行節奏料加快

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機構數據顯示，１月地方債發行３８４４﹒５億元（人民幣．下同），發行結構上以再融資專項

債和新增一般債為主。專家認為，作為積極的財政政策的重要抓手，後續新增專項債的發行節奏

將有所加快。





《上海證券報》



共同推動上市公司高質量發展和投資價值提升

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中證監２月４日召開走訪上市公司工作推進會，加快落實部署走訪上市公司工作、推動上市公司

高質量發展全國視頻會議工作精神，督促走訪上市公司工作進入抓緊落實的「快車道」。



多地部署金融強省建設工作

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在中央金融工作會議首度提出建設金融強國目標後，近期，廣東、江蘇、浙江、四川等省份提出

部署加快建設金融強省工作。



中證監：堅決重拳打擊，嚴懲操縱市場惡意做空

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中證監２月５日發布消息稱，近期中證監會同公安部開展聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意

做空案件。中證監將堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。





《證券時報》



推動上市公司高質量發展和投資價值提升

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中證監近日召開走訪上市公司工作推進會。會議強調，要立足於解決制約上市公司高質量發展所

面臨的實際困難和問題，並以本次走訪為契機，進一步健全工作機制，增強工作合力，共同推動

上市公司高質量發展和投資價值的提升。



地方政府密集走訪助上市公司解難題

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近日，各地地方政府積極落實中央部署，緊鑼密鼓開展上市公司走訪調研活動。從調研工作開展

情況看，各地政府積極響應，快速落實，以解決上市公司具體困難和問題為抓手，加大對上市公

司支持力度。



中證監：採取有力措施防範股票質押風險

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中證監新聞發言人５日就股票質押有關情況答記者問。中證監新聞發言人指出，今年質押規模較

去年年末有所下降，股票質押違約強平金額合計為２７４０﹒３２萬元，占市場日成交額的比重

很小，中證監會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。（ｌｃ）

