《鍾之日記》２月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



據外電報道，中國金融監管機構今日將向中國國家主席習近平匯報資本市場情況，而無獨有

偶，中證監官員加班加點「火力全開」，由昨日截至今日收盤，發出多份政策文件、開座談會、

對機構作窗口指導，而且還連續兩日在中午時段發出答記者問安撫市場。在多重訊號顯示中央政

府終於注意到節節敗退的資本市場後，加上匯金出手掃入ＥＴＦ，資金開始押注股市見「政策底

」，午後滬深上演大復仇戲碼。

滬深股市在連跌六日後終見晴天，滬綜指開市跌０﹒８％後迅速倒升逾１％，午後則在政策

刺激下坐上火箭，升幅超過３％，不過在二千八關口遇上阻力，尾盤稍見回調，滬指全日收市仍

升３﹒２３％，報２７８９﹒４９點，打斷六連跌。深市更見暴力拉抬行情，深成指飆

６﹒２２％，創業板指更衝高６﹒７１％。

兩市全日成交９２６３億元人民幣，按日增５﹒６％，創兩個月新高，外資大舉流入，陸股

通淨買入超過１２６億元人民幣，是去年１２月底以來最大淨流入的交易日。匯金出手效應下，

中小盤相關ＥＴＦ成交額顯著提升，今日多隻中證１０００ＥＴＦ成交額繼續放量。

中證監午間發答記者問稿，對券商融券業務重拳出擊，包括限制券商新增轉融券規模，以及

禁止券商客戶融券Ｔ＋０策略，另外中證監亦開腔推動上市公司提升投資價值，和研究對市值龍

頭公司重組實施「快速審核」。

另據報監管機構對多家機構投資者下窗口指導，禁止其國內客戶通過總回報掉期（ＴＲＳ）

交易來增加新頭寸，以阻止其沽空離岸中國股票，至於藉境外子公司購買Ａ股的內地券商則被告

知不要減倉。監管機構亦從昨日起限制部分量化基金進行賣出交易。



＊港股大升４％，僅三藍籌跌＊



今早恒指輕微高開３１點，報１５５４１，原來已是全日低位，其後指數穩步向上，Ａ股救

市好消息不斷，刺激港股半日已上升３８０點，午後進一步擴大升幅，恒指最高曾見１６１５４

，升６４４點，並突破１６０００關口，全日則收報１６１３６，仍升６２６點或４％，主板成

交逾１２８０億元。另外，恒生科技指數全日漲６﹒７５％，漲幅創２０２２年１２月以來最高

８０隻藍籌股僅３隻下跌。內房藍籌龍湖（００９６０）升１０﹒１％領漲，碧桂園服務

（０６０９８）緊隨其後升１０％，翰森製藥（０３６９２）漲９﹒６％，海爾智家

（０６６９０）升８﹒１％，蒙牛乳業（０２３１９）飆８％，阿里健康（００２４１）升

７﹒８％。



＊救市救不停，金融股展升勢＊



面對股市持續低迷，中國監管連環出手，先力阻機構沽空離岸中資股票和借道境外減持Ａ股

，後對券商融券業務重拳出擊，極力維穩。

據外媒消息指，內地監管機構已對包括券商、私募基金等在內的機構投資者下窗口指導，禁

止其國內客戶通過總回報掉期（ＴＲＳ）交易來增加新頭寸，以阻止其沽空離岸中國股票，同時

收緊衍生品風險敞口；與此同時，藉境外子公司購買Ａ股的內地券商則被告知不要減倉。

中午中證監突發答記者問稿，限制券商新增轉融券規模，以及禁止券商客戶融券Ｔ＋０策略

；另外中證監亦開腔推動上市公司提升投資價值，和研究對市值龍頭公司重組實施「快速審核」

。

中資金融股應聲展升勢，中國太保（０２６０１）漲７﹒６％，中國人壽（０２６２８）升

近６﹒８％，中國平安（２３１８）收升６﹒７％；銀行股方面，中國銀行（０３９８８）漲

３﹒８％，建設銀行（００９３９）升３﹒３％；券商同漲，中國銀河（０６８８１）升幅達

７﹒７％，中金公司（０３９０８）漲近６％，中信証券（０６０３０）亦升４﹒６％。



＊中芯和華為續合作，績前升９％＊



據英國《金融時報》引述知情人士指，中芯國際（００９８１）預計最快今年為華為生產下

一代智能型手機處理器。報道指，中芯國際已在上海新建半導體生產線，以量產華為設計的晶片

，旨在利用現有的美國和荷蘭製造設備來生產更小的５納米麒麟晶片，用於華為新版高階智能手

機。

中芯全日價升８﹒６％，報１５﹒３４元，關注公司今日發布最新業績。

然而另有報道指，由於對人工智能晶片的需求飆升，而受限半導體技術封鎖導致低良率，迫

使華為放緩Ｍａｔｅ ６０手機的生產速度，改為優先生產ＡＩ晶片。報道指，華為正努力提高

良品率，希望能盡快取消這種生產安排。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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