《經濟通通訊社６日專訊》華西證券（深：００２９２６）昨日（５日）先發布業務公告稱
，因近期行情劇烈波動，為有效控制客戶持倉風險，公司決定將兩融交易的最低線由１１０％提
升至１１５％，並於２月８日起正式生效。但隨後，華西證券又發布公告稱，為響應中證監關於
兩融業務指導精神，在當前市場形勢下為維護市場正常秩序，減少強平風險和市場壓力，華西證
券慎重決定將融資融券業務最低線維持業內最低水平１１０％不變。
＊中證監引導證券公司保持平倉線彈性，減少強平風險和市場壓力＊
中證監昨日晚間就「兩融」融資業務答記者問，指出截至目前，全市場平均維持擔保比例
２２６％，較年初有所下降，最低維持擔保比例（平倉線）通常為１３０％。中證監表示，為維
護市場正常秩序，將引導證券公司全方位做好客戶服務，通過延長追保時間、動態下調平倉線，
保持平倉線彈性，以減少強平風險和市場壓力。
截至２月５日，上交所融資餘額報７５５２﹒１８億元，較前一交易日減少１８４﹒３億元
；深交所融資餘額報６６４２﹒０２億元，較前一交易日減少２１０﹒１１億元；兩市合計
１４１９４﹒２億元，較前一交易日減少３９４﹒４１億元。（ｌｃ）
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