《經濟通通訊社６日專訊》數據顯示，截至２月５月，Ａ股市場共３４家券商披露了業績快

報或業績預告。其中，逾七成券商淨利同比實現增長。舉例來說，紅塔證券

（滬：６０１２３６）去年淨利同比增長超７００％；中泰證券（滬：６００９１８）等５家券

商同比翻倍，還有國都證券等７家券商淨利潤同比增長超５０％。

就業績增長的原因，多家券商在預告中指出，投資業務收益的大幅增長成為主要因素。有業

內人士表示，２０２３年市場震蕩背景下，券商投行等業務受到較明顯影響，相比較之下，自營

投資業務貢獻進一步凸顯。

除了披露業績之外，太平洋證券、光大證券（０６１７８）、中原證券

（滬：６０１３７５）、海通證券（０６８３７）、天風證券（滬：６０１１６２）還發布了計

提資產減值準備公告，上述５家券商合計計提資產減值準備共３１﹒０９億元（人民幣．下同）

。

其中，海通證券計提資產減值規模居首，為１９﹒２億元，其中兩融業務融出資金計提減值

準備９﹒６４億元、長期應收款減值４﹒８４億元，主要因為海通證券香港子公司海通國際因踩

雷中資地產美元債以及此前多年激進的擴張，近兩年業績虧損嚴重，已於今年１月從港股私有化

退市。

光大證券同樣因為香港子公司光證國際計提了商譽減值３﹒１５億元，佔總減值約五成。

（ｌｃ）

