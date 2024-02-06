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AH股新聞

06/02/2024 09:59

【提振Ａ股】匯金出手，通報已擴大ＥＴＦ增持範圍，將續加大力度

　　《經濟通通訊社６日專訊》中央匯金公司最新通報，中央匯金公司充分認可當前Ａ股市場配
置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴
大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。
　　匯金沒有通報ＥＴＦ增持金額等詳情，而記錄顯示昨日（５日）ＥＴＦ合計淨流入金額達
４８５億元（人民幣．下同），其中南方中證５００ＥＴＦ和中證１０００ＥＴＦ昨日合計淨買
入２１８億，創業板ＥＴＦ流入５５億，４隻滬深３００ＥＴＦ則合計流入１６２﹒７３億。
　　面對市場動盪，中證監從昨日下午１３點至晚上９點，先後發布四條消息，分別回應了股票
質押情況、兩融數據，提高上市公司質量及打擊非法做空，力穩市場信心。除了出聲安撫恐慌情
緒，據報監管還下狠招阻止機構沽空離岸中資股票和借道境外減持Ａ股。然而愈管愈跌，滬深股
市今早接力大幅低開，滬綜指低開０﹒８％，報２６８０﹒４８點，二千七再失，深成指低開
０﹒９８％，創業板指低開１﹒１３％。不過，在匯金公司最新通報擴大ＥＴＦ增持範圍之後，
金融、白酒、醫藥及部分創業板市值龍頭股拉抬，帶動滬綜指跌幅全銷，滬綜指目前升０﹒３％
，收復二千七，深成指反漲２﹒８％，創業板指更飆升３％。（ｃｔ）

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