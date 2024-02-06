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AH股新聞

06/02/2024 09:28

《Ａ股行情》愈管愈跌提振失靈，滬指低開０﹒８％融資爆倉風險燃

　　《經濟通通訊社６日專訊》滬深小盤股昨日（５日）經歷近年最恐怖一日，Ａ股個股中位數
跌幅竟高達９﹒８％，令外界擔心融資爆倉風險大面積爆發，對Ａ股帶來惡性循環。面對動盪的
市場，中證監從昨日下午１３點至晚上９點，先後發布四條消息，分別回應了股票質押情況、兩
融數據，提高上市公司質量及打擊非法做空，力穩市場信心。除了出聲安撫恐慌情緒，據報監管
還下狠招阻止機構沽空離岸中資股票和借道境外減持Ａ股。
　　然而愈管愈跌，滬深股市今早接力大幅低開，滬綜指低開０﹒８％，報２６８０﹒４８點，
二千七再失，深成指低開０﹒９８％，創業板指低開１﹒１３％。
　　據外媒引述消息指，內地監管機構對多家機構投資者下窗口指導，禁止其國內客戶通過總回
報掉期（ＴＲＳ）交易來增加新頭寸，以阻止其沽空離岸中國股票，包括中國Ａ５０相關合約，
同時收緊衍生品風險敞口；與此同時，藉境外子公司購買Ａ股的內地券商則被告知不要減倉。
　　監管機構亦從昨日起限制部分量化基金進行賣出交易；另有部分量化基金的ＤＭＡ多空收益
互換產品被限制降低股票倉位。
　　另外，當局亦通過大舉買入ＥＴＦ托市，記錄顯示昨日ＥＴＦ合計淨流入金額達４８５億元
（人民幣．下同），其中南方中證５００ＥＴＦ和中證１０００ＥＴＦ昨日合計淨買入２１８億
，創業板ＥＴＦ流入５５億，４隻滬深３００ＥＴＦ則合計流入１６２﹒７３億。
　　人行節前降準放水，ＯＭＯ操作則收水。人行今日進行３３９０億元１４天期逆回購，淨回
籠２２４０億元，連續四個交易日收水共１４１１０億元。（ｅｙ）

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