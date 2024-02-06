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AH股新聞

06/02/2024 15:07

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升３﹒５％，深證Ｂ收升２﹒８％

　　《經濟通通訊社６日專訊》上證Ｂ股指數收升３﹒５％，報２４２﹒４６點。深證Ｂ股指數
收升２﹒８％，報１００５﹒１８點。

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