《經濟通通訊社６日專訊》上證Ｂ股指數收升３﹒５％，報２４２﹒４６點。深證Ｂ股指數
收升２﹒８％，報１００５﹒１８點。
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06/02/2024 15:07
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升３﹒５％，深證Ｂ收升２﹒８％
《經濟通通訊社６日專訊》上證Ｂ股指數收升３﹒５％，報２４２﹒４６點。深證Ｂ股指數
收升２﹒８％，報１００５﹒１８點。
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