《經濟通通訊社６日專訊》中央匯金公司最新通報，於近日擴大交易型開放式指數基金

（ＥＴＦ）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。Ａ

股在連跌六日後終見晴天，滬綜指收回開市時的０﹒８％跌幅，盤中還愈升愈強，一度倒升

１﹒２％，午收則升０﹒８２％，報２７２４﹒２６點，打斷六連跌。深市更見爆發，深成指漲

３﹒１３％，創業板指更飆３﹒３８％。陸股通資金流入增加，暫淨買入超過４１億元（人民幣

．下同）。

然而個股仍然是下跌居多，暫近３３００隻個股下跌，全部個股中位數跌約２﹒８％，反映

小盤股走勢的中證２０００指數半日仍跌３﹒５％，連跌第八日。

匯金沒有通報ＥＴＦ增持金額等詳情，而記錄顯示昨日（５日）ＥＴＦ合計淨流入金額達

４８５億元，今日早盤成交繼續活躍，其中三隻中證１０００ＥＴＦ放量明顯，成交量合共超過

６０億元。

兩市半日成交４８４６億元，較上日同時段成交減少１２﹒２％。

中證監從昨日下午１３點至晚上９點，先後發布四條消息，分別回應了股票質押情況、兩融

數據，提高上市公司質量及打擊非法做空，力穩市場信心。另據外媒引述消息指，內地監管機構

對多家機構投資者下窗口指導，禁止其國內客戶通過總回報掉期（ＴＲＳ）交易來增加新頭寸，

以阻止其沽空離岸中國股票，至於藉境外子公司購買Ａ股的內地券商則被告知不要減倉。監管機

構亦從昨日起限制部分量化基金進行賣出交易。



＊春節前重見吃藥喝酒＊



吃藥喝酒行情罕有重演。醫藥股升勢勁，亞寶藥業（滬：６００３５１）、甘李藥業

（滬：６０３０８７）、萬泰生物（滬：６０３３９２）漲停，百利天恒（滬：６８８５０６）

升８﹒９％，邁威生物（滬：６８８０６２）走高８﹒８％，我武生物（深：３００３５７）升

８﹒７％，智飛生物（深：３００１２２）升７﹒６％。

白酒股在春節前迎來一波暴力拉漲，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升５﹒７％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升３﹒９％，古井貢酒（深：０００５９６）走高３﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）、洋河股份（深：００２３０４）升３﹒２％，至於貴為Ａ股股王的貴州

茅台（滬：６００５１９）同升２﹒１％。



＊內房跌停潮掃興＊



滬深終放晴，然而內房跌勢未停，今早更觸發跌停潮，包括大龍地產（滬：６００１５９）

、中迪投資（深：０００６０９）、陽光股份（深：０００６０８）、中洲控股

（深：００００４２）、空港股份（滬：６００４６３）等多股跌停；中華企業

（滬：６００６７５）瀉８％，金地集團（滬：６００３８３）走低３﹒５％，中新集團

（滬：６０１５１２）挫３﹒１％，大悅城（深：００００３１）跌２﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）軟１﹒２％，惟萬科Ａ（深：０００００２）逆勢升０﹒４％。（ｅｙ）

