

《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，中國金融監管機構今日將向中國國家主席習近平匯

報資本市場情況，而無獨有偶，中證監官員加班加點「火力全開」，由昨日截至今日收盤，發出

多份政策文件、開座談會、對機構作窗口指導，而且還連續兩日在中午時段發出答記者問安撫市

場。在多重訊號顯示中央政府終於注意到節節敗退的資本市場後，加上匯金出手掃入ＥＴＦ，資

金開始押注股市見「政策底」，午後滬深上演大復仇戲碼。

滬深股市在連跌六日後終見晴天，滬綜指開市跌０﹒８％後迅速倒升逾１％，午後則在政策

刺激下坐上火箭，升幅超過３％，不過在二千八關口遇上阻力，滬指尾盤稍見回調，全日收市仍

升３﹒２３％，報２７８９﹒４９點，打斷六連跌，然而要重返三千仍有距離。深市更見暴力拉

抬行情，深成指飆６﹒２２％，創業板指更衝高６﹒７１％。



＊外資流入１２６億，中小盤相關ＥＴＦ成交額大升＊



兩市全日成交９２６３億元（人民幣．下同），按日增５﹒６％，創兩個月新高，外資大舉

流入，陸股通淨買入超過１２６億元，是去年１２月底以來最大淨流入的交易日。匯金出手效應

下，中小盤相關ＥＴＦ成交額顯著提升，今日多隻中證１０００ＥＴＦ成交額繼續放量，其中，

南方中證１０００ＥＴＦ、廣發中證１０００ＥＴＦ和華夏中證１０００ＥＴＦ成交額均超過

４０億元，三隻ＥＴＦ成交額合計超過１４０億元。

中證監午間突然發答記者問稿，對券商融券業務重拳出擊，限制券商新增轉融券規模，以及

禁止券商客戶融券Ｔ＋０策略，另外中證監亦開腔推動上市公司提升投資價值，和研究對市值龍

頭公司重組實施「快速審核」。

據外媒引述消息指，內地監管機構對多家機構投資者下窗口指導，禁止其國內客戶通過總回

報掉期（ＴＲＳ）交易來增加新頭寸，以阻止其沽空離岸中國股票，至於藉境外子公司購買Ａ股

的內地券商則被告知不要減倉。監管機構亦從昨日起限制部分量化基金進行賣出交易。

儘管全日仍有約１４６０隻個股下跌，但反映小盤股走勢的中證２０００指數收升２﹒５％

，中斷七日連跌，至於中證１０００指數全日更大漲近７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３１１﹒６９ ＋３﹒４８

上證綜合指數 ２７８９﹒４９ ＋３﹒２３ ４４１２﹒１５

上證Ａ股指數 ２９２４﹒２９ ＋３﹒２３

深證成份指數 ８４６０﹒３８ ＋６﹒２２ ４８５１﹒１０

深圳創業板指數 １６６７﹒４５ ＋６﹒７１

深證Ｂ股指數 １００５﹒１８ ＋２﹒８２ １﹒１２

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