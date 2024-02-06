《海納智見》２０２３年７月２４日政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」

，中央金融工作會議重申「活躍資本市場，更好支持擴大內需，促進穩外貿穩外資，加強對新科

技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢」。當前中國經濟正處於轉型關鍵期，

但短期存在需求不足等問題，資本市場是資金輸入實體經濟的關鍵渠道，活躍資本市場能夠提高

市場配置效率，提升經濟發展的質量。

本篇主要分析活躍資本市場的重要抓手之一：中特估體系。全球對比視角下當前Ａ股估值偏

低，Ａ股價值亟待重估。本文嘗試探索構建中特估體系、實現Ａ股價值重估，繼而打造發展中特

估體系與活躍資本市場間的良性循環。

我們認為，「中特估」或不能簡單理解為國央企的價值重估，從更宏大的視角出發，當前亟

待解決的是整個Ａ股的價值發現與價值重估問題。全球對比視角下Ａ股估值整體偏低。２０２１

年以來，Ａ股估值持續下降，當前Ａ股估值水平與歷史估值底部已較為接近，全部Ａ股ＰＥ、

ＰＢ已降至２００５年以來均值－２倍標準差（３年滾動）附近。

此外，全球對比視角下，當前Ａ股估值也處於偏低水平。Ａ股低估值的背後是投資者對中國

經濟轉型期增速下滑的擔憂。從現實角度看，近年來中國經濟增速下滑導致投資者信心不足。從

預期角度看，當前中國正處於經濟轉型升級的關鍵階段，部分投資者對中國是否能順利實現產業

升級持懷疑態度。



當前Ａ股價值亟待被發掘，推動Ａ股估值重構就是要構建中特估體系。為此，需要邁出第一

步是建立一個適用於中國企業的評價體系。可參考的評價方向主要有三方面：

１）經營持續性：大國博弈背景下國企永續經營意義突出，央國企的企業價值應當考慮永續

經營的價值；中國完備的產業鏈正在彰顯其重要價值。

２）分紅比例：隨著中國分紅制度注重引導上市公司主動分紅，Ａ股分紅穩定性將持續提升

；隨著產業不斷發展，更多行業企業進入成熟期，Ａ股上市公司分紅意願將逐步改善。

３）科研投入：中國經濟增長需產業結構轉型升級提供新動能，隨著新質生產力加速發展，

關鍵核心技術攻關的市場主體有望迎來對其成長性的重估。



發展中特估值體系與活躍資本市場相輔相成，中特估值體系的發展有助於激發資本市場的活

力，而中特估體系的構建與發展也離不開資本市場的積極參與。具體而言，或許可以參考ＥＳＧ

體系的發展經驗，在發展中特估體系的初期，根據前文提到的三大評價指標對不同企業進行打分

，隨後進一步選擇得分高的企業編制中特指數體系，如中特１００指數、２００指數、５００指

數等等，在此基礎上還可以推行對應的ＥＴＦ。而政策層面可以通過劃定硬性標準、加強信息披

露等方式進一步加大對長線資金入市的引導。最終達到讓資本市場參與中特估體系建設全過程的

目的，從而實現發展中特估體系與活躍資本市場間的良性循環。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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