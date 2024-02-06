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AH股新聞

06/02/2024 15:07

《滬股通》上證Ａ股指數收升３％，陸股通流入１２６億一個半月多

　　《經濟通通訊社６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升３﹒２３％，報２９２４﹒２９點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４４７﹒８４億元，
用７２﹒１６億元或１４％，淨流入６０億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２６億元，是去年１２月２８日（流
入１３５﹒６億元）以來最多，外資連續六個交易日流入。（ｒｙ）

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