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AH股新聞

06/02/2024 10:08

《Ａ股焦點》券商股彈，西部證券漲７％，中央匯金：續增持ＥＴＦ

　　《經濟通通訊社６日專訊》中央匯金出手，公告指已於近日擴大ＥＴＦ增持範圍，並將持續
加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。三大股指轉升，滬指重新站上
２７００關。
　　滬深券商股反彈，西部證券（深：００２６７３）升７％，華林證券（深：００２９４５）
升４﹒４％，長江證券（深：０００７８３）升３﹒７％，東北證券（深：０００６８６）、山
西證券（深：００２５００）及國信證券（深：００２７３６）都升逾３％，長城證券
（深：００２９３９）、東方財富（深：３０００５９）、中信建投（滬：６０１０６６）、廣
發證券（深：０００７７６）等跟漲。
　　中證監昨日（５日）晚間就「兩融」融資業務答記者問，指出截至目前，全市場平均維持擔
保比例２２６％，較年初有所下降，最低維持擔保比例（平倉線）通常為１３０％。從實際平倉
數據看，１月以來全市場累計平倉金額約９億元，佔融資規模的萬分之６，且標的和投資者都高
度分散，整體風險可控。
　　中證監表示，為維護市場正常秩序，將引導證券公司全方位做好客戶服務，通過延長追保時
間、動態下調平倉線，保持平倉線彈性，以減少強平風險和市場壓力。（ｒｙ）

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