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AH股新聞

06/02/2024 17:35

《中國要聞》中國駐美大使謝鋒：中國經濟見頂論毫無事實根據

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國駐美國大使謝鋒出席僑學界專場春節招待會致辭指出，
２０２３年是中國式現代化紮實推進的一年，中國正處於實現民族復興的關鍵時期，「中國經濟
崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據，強調不管是關稅戰、科技戰、認知戰，
都阻擋不了中國高質量發展的腳步。
　　謝鋒表示，２０２３年中國ＧＤＰ同比增長５﹒２％，在主要經濟體中名列前茅，僅增量就
超過６萬億元人民幣，相當於一個中等國家一年的經濟總量；消費主引擎作用凸顯，新質生產力
加快形成，高技術產業投資保持兩位數增長，「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、太陽能電池）
出口額突破萬億元大關；未來十幾年中等收入群體將達到８億，數字經濟規模２０２７年有望達
到１５﹒７萬億美元，一批高端化、智能化、綠色化新型支柱產業快速崛起。
　
＊謝鋒：中美關係止跌企穩＊
　
　　對於中美關係，謝鋒指，２０２３年是兩國關係止跌企穩的一年，又一次站在新的歷史起點
。謝鋒表示，在兩國領導人引領下，中美加強溝通對話，經濟、金融、商貿、氣候行動、禁毒合
作等工作組相繼啟動，雙方還將舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議，中美直航航班增加
，中方亦正積極落實國家主席習近平的「未來５年邀請５萬名美國青少年來華交流學習」倡議，
設立了「美國青年使者來華專項獎學金」項目。
　　謝鋒強調，雙方要按照兩國元首擘畫的路線圖，構築排除干擾的防波堤，匯聚交流合作的正
能量，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。（ｅｙ）
　

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