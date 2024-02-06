《經濟通通訊社６日專訊》官媒《人民網》周日（４日）接連發布三篇《人民網三評「何為

愛國」》系列文章，強調愛國從來都不是表演、盲從或自我感動，而且愛國包括尊重別人的選擇

，「不能搞道德綁架，更不能強迫別人按照自己的標準和方式去愛國」。對於「碰瓷」愛國的行

為，更要依法嚴懲不貸。



＊愛國沒有統一模式，應尊重別人的選擇＊



《人民網》以《理性對待「愛國」與「礙國」之爭》、《無需統一模式，只有奮鬥共識》、

《依法處理「碰瓷」愛國》為題，三評「何為愛國」。第一篇文章以近期備受爭議的「江蘇南京

一商場張貼『旭日旗』元素圖案貼紙」和「廣西南寧地鐵廣告畫藏『日本軍旗』圖案」為例，認

為事件到底是真愛國還是「反串黑」、「低級紅」，「必須基於事實，實事求是地得出結論，否

則，就有可能傷及無辜，進而傷及愛國主義本身」。文章強調，愛國從來都不是表演、盲從或自

我感動，而是每個人心底裏真實流露的深沉情感，決不能被廉價的「低級紅」或惡劣的「高級黑

」給帶偏了節奏、混淆了是非。

第二篇文章則以「甚麼才是愛國」為論點，強調愛國的表現方式多種多樣的，「沒有統一模

式，不可能整齊劃一」，而愛國自然就包括愛同胞、尊重別人的選擇，「一個人即便嘴裏從不說

愛國，但只要他用實際行動為他人謀福利、為社會作貢獻，那就是愛國」。如果不尊重別人，動

輒指責、羞辱甚至謾罵同胞，無論動機多麼正確、理由多麼充分，「那就不是愛國」。



＊對「碰瓷」愛國依法懲處，嚴懲不貸＊



第三篇文章就批評，一些社交帳號近年「碰瓷」愛國主義大啖愛國流量飯，大發不義之財卻

受到部分網友追捧，「這種行徑危害甚大」，不但「以愛國之名行害國之實」，傷害大眾最樸素

的情感認同，讓愛國主義被污名化，而且還「綁架了公共輿論，誤導了公眾認知，攪亂了輿論場

，扭曲了是非曲直，造成人心波動，乃至影響社會穩定」。

文章強調，對於這種「礙國」行為絕不能姑息、縱容，並且需要在釐清事實、以正視聽的基

礎之上，依法懲處，嚴懲不貸，「不管他們打著甚麼旗號，說著甚麼大話，標榜著甚麼立場，只

要違法就該付出應有的代價」。（ｓｌ）

