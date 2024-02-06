《經濟通通訊社６日專訊》直播帶貨已成為「兵家必爭之地」，三六零集團

（滬：６０１３６０）也準備入局。據《新浪科技》引述３６０集團內部人士透露，在近日召開

的一場內部會議中，確定將直播帶貨作為年度規劃之一，集團創始人周鴻禕將參與其中。

內部人士透露，三六零直播帶貨的邏輯，可能會效仿東方甄選（０１７９７），物色潛力主

播進行日常帶貨，再學習俞敏洪，通過周鴻禕個人影響力給直播間引流，增添人氣，「先把老周

打造成大網紅，再推動帶貨」。另一位人士則指，進軍直播帶貨目前只是年初規劃，選品以及選

主播等尚未推進。

報道指，三六零方面未有回應。

三六零股價現漲６﹒７％，報６﹒８２元人民幣。

報道提到，近期周鴻禕確實頻繁活躍於直播間，佐證「先打造網紅企業家，再推動直播帶貨

」。今年１月５日，周鴻禕在風馬牛傳媒的「２０２３年風馬牛年終秀」上與主持人程前唇槍舌

劍，出彩的口才贏得一番好評。因常穿紅衣而被稱為「紅衣教主」的周鴻禕隨後順勢開辦「紅衣

公開課」，第一課《你也可以有好口才－－如何演講》教大家如何做好演講。此外，周鴻禕還在

今年１月親自走進東方甄選學習網紅經濟，「爭取理解流量密碼，聽俞敏洪和董宇輝分享他們的

努力和堅持」。（ｓｌ）

