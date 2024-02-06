《經濟通通訊社６日專訊》臨近年關，打工仔最大期待莫過於「領年終獎回家過大年」，但

有內地網民爆料稱，浦發銀行（滬：６０００００）所有分行把年終獎化為一封家書，吐槽「兩

天無法平靜，百日攻堅連三月，一封家書抵萬金」。內地權威人力資源服務商前程無憂發布的《

２０２３職場年終獎調查》則顯示，八成人（７８﹒６％）明確有年終獎，但是三分之一的人

（３３﹒６％）春節前拿不到，另有１６﹒５％受訪者明確表示年終獎被「跳票」。

該調查統計了２４７８位職場人的完整反饋，其中，工作資歷在５年以下的受訪者佔

５０﹒９％，５－８年的佔３０﹒８％。近九成來自僱員規模少於２０００人的中小微型企業。

來自房地產行業的受訪者最多，其次為半導體╱集成電路、計算機╱電子和零售行業，來自大型

多元化集團企業的受訪者也佔７﹒６％。

在已拿到年終獎的受訪者（１０３９人）中，５０﹒３％表示年終獎金額高於２０２２年，

但金額的年同比增長多數源自於２０２２年的低基數。相比之下，在尚未拿到但明確會有年終獎

的受訪者（３３﹒６％）中，僅有２７﹒４％預期年終獎金額高於上一年。此外，已拿到年終獎

的受訪者中，６８﹒６％表示２０２３年終獎佔到其全年收入的１０％－３０％。



＊近六成受訪者認為年終獎必須要有，多少不重要＊



５８﹒１％受訪者對於年終獎的態度是「必須要有，多少不重要」，接近兩成受訪者稱可以

接受沒有年終獎，僅有５﹒４％受訪者表示會「因沒有年終獎或年終獎過少而跳槽」。調查指出

，僱主在年終獎發放上平衡好企業利益與員工預期愈發困難，在年終獎的構成設計上日趨保守。

儘管多數人的擇業變得愈加謹慎，但仍將年終獎視為證明企業當下和未來發展信心的重要佐證。

多數受訪者認為，僱主並不把「年終獎」視為激勵和保留員工的重要工具。

調查並顯示，超過半數受訪者對「在２０２４年加薪」感到樂觀，這一數據低於２０２３年

（７２％）和２０２２年（８０﹒８％）同期的調查數據，但與２０２１年同期（５４％）接近

。值得注意的是，對於２０２４年能否加薪不予表態的人數佔比達到歷年最低（１３﹒３％），

並有３０﹒６％的受訪者預計２０２４年不會加薪。其中，房地產業的受訪者中，半數人對加薪

感到「無望」，對於加薪信心不足的汽車及零配件和能源化工行業的受訪者也較多。

會計和律師專業服務領域的受訪者加薪預期最多，緊隨其後的是半導體和高科技行業的受訪

者。金融行業中的受訪者中，超過七成認為２０２４會加薪，但是多家機構的薪酬報告預測

２０２４金融行業會降薪３％以內。（ｓｌ）

