  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/02/2024 13:42

【提振Ａ股】中證監：上市公司要切實提升投資價值，提振市場信心

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國證監會表示，中證監上市司昨日（５日）上午召開推動上市
公司提升投資價值專題座談會，１２家上市公司代表參會。會議強調，提升上市公司投資價值，
是踐行以投資者為本理念的重要體現，也是提高上市公司質量的重要方面。上市公司要切實承擔
提升自身投資價值的主體責任，主動提升投資者回報，積極維護市場穩定，合力提振投資者信心

　　會議提出四項要求：
　　一是高度重視提升上市公司投資價值。上市公司必須關注市場對公司價值的反映，深入分析
市值異常波動的原因，及時採取有效措施改善公司投資價值。
　　二是要建立提升投資價值內部長期機制，強化上市公司自身對提升上市公司投資價值的思考

　　三是依法充分運用好提升投資價值「工具箱」，包括股份回購、大股東增持、常態化分紅、
並購重組等市場工具。
　　四是主動加強與投資者溝通，通過業績說明會、路演等方式，有效改善投資者預期。
　　下一步，上市司將對標中央金融工作會議有關要求，持續開展以投資者為本的上市公司文化
建設培訓，優化完善上市公司監管制度，支持上市公司通過資本市場做大做強、積極維護市場穩
定，共同推進上市公司質量邁向新的台階。（ｓｌ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金