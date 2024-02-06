《經濟通通訊社６日專訊》中國證監會表示，中證監上市司昨日（５日）上午召開推動上市

公司提升投資價值專題座談會，１２家上市公司代表參會。會議強調，提升上市公司投資價值，

是踐行以投資者為本理念的重要體現，也是提高上市公司質量的重要方面。上市公司要切實承擔

提升自身投資價值的主體責任，主動提升投資者回報，積極維護市場穩定，合力提振投資者信心

。

會議提出四項要求：

一是高度重視提升上市公司投資價值。上市公司必須關注市場對公司價值的反映，深入分析

市值異常波動的原因，及時採取有效措施改善公司投資價值。

二是要建立提升投資價值內部長期機制，強化上市公司自身對提升上市公司投資價值的思考

。

三是依法充分運用好提升投資價值「工具箱」，包括股份回購、大股東增持、常態化分紅、

並購重組等市場工具。

四是主動加強與投資者溝通，通過業績說明會、路演等方式，有效改善投資者預期。

下一步，上市司將對標中央金融工作會議有關要求，持續開展以投資者為本的上市公司文化

建設培訓，優化完善上市公司監管制度，支持上市公司通過資本市場做大做強、積極維護市場穩

定，共同推進上市公司質量邁向新的台階。（ｓｌ）

