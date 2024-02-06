《經濟通通訊社６日專訊》中國證監會上市司昨（５日）召開座談會，就進一步優化併購重

組監管機制、大力支持上市公司通過併購重組提升投資價值，徵求部分上市公司和證券公司意見

建議，並就市場關切的熱點問題進行交流討論。



＊支持行業龍頭企業高效併購優質資產＊



會議認為，上市公司質量是資本市場最重要的基本面。上市公司質量高，資本市場才能穩定

運行，投資者才能獲得實實在在的回報，中小投資者的投資意願才會更強。中國經濟正處於實現

高質量發展的關鍵時期，上市公司要切實用好併購重組工具，抓住機遇注入優質資產、出清低效

產能，實施兼併整合，通過自身的高質量發展提升投資價值，增強投資者獲得感。

下一步，上市司將科學統籌促發展與強監管、防風險的關係，多措並舉活躍併購重組市場，

支持優秀典型案例落地見效。

一是提高對重組估值的包容性，支持交易雙方在市場化協商的基礎上合理確定交易作價。

二是堅持分類監管，對採用基於未來收益預期等評估方法的大股東注資型重組要求設置業績

承諾，其他類型重組的交易雙方可自主協商是否約定業績承諾。

三是研究對頭部大市值公司重組實施「快速審核」，支持行業龍頭企業高效併購優質資產。

進一步優化重組「小額快速」審核機制。

四是支持「兩創」公司併購處於同行業或上下游、與主營業務具有協同效應的優質標的，增

強上市公司「硬科技」「三創四新」屬性。

五是支持上市公司（包括非同一控制下的上市公司）之間的吸收合併，進一步拓寬多元化退

出渠道。

同時，繼續堅持以投資者為本的理念，加強監管、防範風險，堅決查處重組交易中的財務造

假等違法行為，打擊「殼公司」炒作等亂象。

參會上市公司表示，將結合企業自身情況，用好併購重組工具，積極提高上市公司資產質量

，增強回報投資者的能力。參會證券公司表示，將努力提升專業服務水平，積極發揮交易撮合者

的功能，深入挖掘市場需求，切實把好「入口關」，助力提高上市公司可投性。（ｓｌ）

