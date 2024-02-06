《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，華為公司已發布董秘１號文件，正式宣布２０２３

年年度分紅方案：ＥＳＯＰ（員工持股計劃）每股分紅１﹒５元（人民幣．下同），每股價格為

７﹒８５元不變；分紅收益率為１﹒５╱７﹒８５＝１９﹒１％，稅後為１５﹒３％。按照華為

目前總股本５１３億股計算，本次分紅總共需要７６９﹒５億元。據華為２０２２年財報，截至

２０２２年１２月３１日，華為ＥＳＯＰ參與人數為１４２３１５人，均為華為在職員工或退休

保留人員，即本次分紅至少將惠及１４萬人。

２０２３年每股分紅１﹒５元，比起２０２２年的每股分紅為１﹒６１元、２０２１年的

１﹒５８元，均有所下降，儘管收益率仍然保持相對較高，但已是歷史最低水平。有業內人士分

析，這或許預示著華為未來的發展將面臨一定的資金壓力和挑戰。

報道指，華為２０２３年的營收預計超過７０００億元，其中終端收入超過２４００億元。

華為終端業務隨著麒麟芯片的回歸正在快速恢復，加上智選車的大賣，預計２０２４年終端收入

將增加１０００億元以上。（ｓｌ）

