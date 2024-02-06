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AH股新聞

06/02/2024 14:48

《華為動向》華為擲７７０億元員工分紅，每股派１﹒５元遜前兩年

　　《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，華為公司已發布董秘１號文件，正式宣布２０２３
年年度分紅方案：ＥＳＯＰ（員工持股計劃）每股分紅１﹒５元（人民幣．下同），每股價格為
７﹒８５元不變；分紅收益率為１﹒５╱７﹒８５＝１９﹒１％，稅後為１５﹒３％。按照華為
目前總股本５１３億股計算，本次分紅總共需要７６９﹒５億元。據華為２０２２年財報，截至
２０２２年１２月３１日，華為ＥＳＯＰ參與人數為１４２３１５人，均為華為在職員工或退休
保留人員，即本次分紅至少將惠及１４萬人。
　　２０２３年每股分紅１﹒５元，比起２０２２年的每股分紅為１﹒６１元、２０２１年的
１﹒５８元，均有所下降，儘管收益率仍然保持相對較高，但已是歷史最低水平。有業內人士分
析，這或許預示著華為未來的發展將面臨一定的資金壓力和挑戰。
　　報道指，華為２０２３年的營收預計超過７０００億元，其中終端收入超過２４００億元。
華為終端業務隨著麒麟芯片的回歸正在快速恢復，加上智選車的大賣，預計２０２４年終端收入
將增加１０００億元以上。（ｓｌ）

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