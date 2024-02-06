《經濟通通訊社６日專訊》今個冬季，黑龍江哈爾濱不但在旅遊方面迎來「潑天富貴」，連

樓市也「翻身」。哈爾濱市住建局數據顯示，２０２３年１２月至２０２４年１月，非哈爾濱市

人員在冰城購房共４６５０套，同比增長９４％。貝殼哈爾濱站統計數據顯示，同時期租房成交

量２３６０套，同比上漲２７２﹒８％。

內媒《每日經濟新聞》引述哈爾濱萬科（０２２０２）（深：０００００２）營銷負責人王

清雷表示，從成交情況來看，城市核心區、靠近景點附近的樓盤都有外地遊客到訪成交。目前萬

科在哈爾濱有７個在售項目，其中位於道里區的濱江大都會項目因為地處核心區域，又有一線觀

江資源，所以「１月份成交量環比就有了近４０％的增長」。

報道引述另一全國性房企哈爾濱區域營銷負責人指出，根據其觀察和判斷，成交主要以二手

房居多，核心區主要核心景點旁邊的租賃也有所增多。一些本地民宿老闆擴大經營，也會導致租

賃數據的暴增。

報道又指，在第三方平台上，大盛地產一門店經紀人張明表示，大多數外地人置業考慮的是

旅遊時住，其他時間可能出租，因此戶型一般都是以兩房、三房的小戶型為主，當然也有一部分

返鄉置業需求。

為保障「南方小金豆」（哈爾濱對南方遊客的暱稱）在哈爾濱置業及旅遊短期租賃的租住需

求與合法權益，哈爾濱市住建局日前聯合多家當地房企以及三方平台，共同推出冰雪季購房節活

動，提供上萬套優惠房源，為置業者提供全方位的信息服務和諮詢支持。（ｓｌ）

