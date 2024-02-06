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AH股新聞

06/02/2024 13:55

【ＦＯＣＵＳ】投機　ＶＳ　結構，Ａ股救市斷症或不同

　　【ＦＯＣＵＳ】歷史不會重複，但會押韻。Ａ股六連跌周一（５日）低見２６３５點之際，
中證監不到２４小時內四度發聲，中央匯金吹響增持ＥＴＦ號角，２０１５年的「救市保衛戰」
彷彿昨日重現，只待剛剛暴力降準的央媽，會否再次扛起「無限流動性支持」的大旗。
　　今次「千股暴跌」固然也跟平倉踩踏、基金套現、惡意做空等脫不了干係，但相比上一輪栽
跟斗在「投機」二字，今次的癥結更多是結構性難題。
　
＊跌勢急且深，罪魁禍首有三＊
　
　　從３０００點保衛戰，到２７００點不保，中國股民的心理防線在農曆新年來臨前再刷新崩
潰極限。而推動此輪跌勢既急（滬指６個交易日跌逾７％）且深（昨日近２９００股跌逾９％）
的罪魁禍首，可謂有三。
　　首當其衝當屬質押盤被動平倉高壓。盡管中證監指，今年至今質押盤強平金額僅２７４０萬
元，但滬深質押股數高達３５８６億股（截至周一），一旦股價下跌觸及平倉線勢引發巨大踩踏
效應，倒逼投資者減倉避險。原因之二是，跌市拖累不少基金淨值紛紛觸及預警線，被迫止損加
劇小盤股拋售潮。原因之三則是，部分機構利用轉融通高?低吸做空融券，甚至同時做空股指期
貨對沖，令市場跌勢難止。
　　對此，中證監昨日一邊引導券商等機構增加股權質押的平倉線彈性，一邊警告惡意做空者「
傾家蕩產、牢底坐穿」；今日最新再稱，將繼續協調公私募基金、社保年金、險資等機構投資者
更大力度入市。
　
＊利差、增長、樓市拖累信心＊
　
　　俗話說，「能用錢解決的問題都不是問題」，一言概括２０１５年那輪救市的經驗，可謂「
資金入場，全力托市」。截至２０１８年中，匯金系、證金系、社保系、外匯局系，合計持有的
Ａ股市值高達３﹒３萬億元，相當於當時Ａ股總市值的６％。而今次救市的策略則是主力買入
ＥＴＦ，昨日僅滬深３００　ＥＴＦ就錄淨流入１６６﹒５１億元。
　　值得留意的是，今次央媽暫未如２０１５年７月時發聲向證金公司「提供無限流動性支持」
，而上月底盛傳的２萬億平准基金救市方案亦至今未有下文。由此帶出兩個問題，即國家隊手中
還有多少彈藥？以及救市會否變相為外資做嫁衣？Ｗｉｎｄ數據就顯示，過去一年外資累計減持
Ａ股高逾７８﹒３億股，至今仍持有約千億股。
　　事實上，今次Ａ股一潰千里固然不完全因為基本面，但究其根源，仍在於中美利差持續、增
長預期減速、樓市萎靡不振等結構性難題。而無論是民企在前１００家上市公司市值佔比持續下

，還是關於「讓各類先進優質生產要素，向發展新質生產力順暢流動和高效配置」的定調，或顯
示「中國式Ｍａｇｎｉｆｉｃｅｎｔ　Ｘ的概率，更勝「全面牛市」，維穩市下，大中小個股的
走勢將顯著分化。

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