【ＦＯＣＵＳ】歷史不會重複，但會押韻。Ａ股六連跌周一（５日）低見２６３５點之際，

中證監不到２４小時內四度發聲，中央匯金吹響增持ＥＴＦ號角，２０１５年的「救市保衛戰」

彷彿昨日重現，只待剛剛暴力降準的央媽，會否再次扛起「無限流動性支持」的大旗。

今次「千股暴跌」固然也跟平倉踩踏、基金套現、惡意做空等脫不了干係，但相比上一輪栽

跟斗在「投機」二字，今次的癥結更多是結構性難題。



＊跌勢急且深，罪魁禍首有三＊



從３０００點保衛戰，到２７００點不保，中國股民的心理防線在農曆新年來臨前再刷新崩

潰極限。而推動此輪跌勢既急（滬指６個交易日跌逾７％）且深（昨日近２９００股跌逾９％）

的罪魁禍首，可謂有三。

首當其衝當屬質押盤被動平倉高壓。盡管中證監指，今年至今質押盤強平金額僅２７４０萬

元，但滬深質押股數高達３５８６億股（截至周一），一旦股價下跌觸及平倉線勢引發巨大踩踏

效應，倒逼投資者減倉避險。原因之二是，跌市拖累不少基金淨值紛紛觸及預警線，被迫止損加

劇小盤股拋售潮。原因之三則是，部分機構利用轉融通高?低吸做空融券，甚至同時做空股指期

貨對沖，令市場跌勢難止。

對此，中證監昨日一邊引導券商等機構增加股權質押的平倉線彈性，一邊警告惡意做空者「

傾家蕩產、牢底坐穿」；今日最新再稱，將繼續協調公私募基金、社保年金、險資等機構投資者

更大力度入市。



＊利差、增長、樓市拖累信心＊



俗話說，「能用錢解決的問題都不是問題」，一言概括２０１５年那輪救市的經驗，可謂「

資金入場，全力托市」。截至２０１８年中，匯金系、證金系、社保系、外匯局系，合計持有的

Ａ股市值高達３﹒３萬億元，相當於當時Ａ股總市值的６％。而今次救市的策略則是主力買入

ＥＴＦ，昨日僅滬深３００ ＥＴＦ就錄淨流入１６６﹒５１億元。

值得留意的是，今次央媽暫未如２０１５年７月時發聲向證金公司「提供無限流動性支持」

，而上月底盛傳的２萬億平准基金救市方案亦至今未有下文。由此帶出兩個問題，即國家隊手中

還有多少彈藥？以及救市會否變相為外資做嫁衣？Ｗｉｎｄ數據就顯示，過去一年外資累計減持

Ａ股高逾７８﹒３億股，至今仍持有約千億股。

事實上，今次Ａ股一潰千里固然不完全因為基本面，但究其根源，仍在於中美利差持續、增

長預期減速、樓市萎靡不振等結構性難題。而無論是民企在前１００家上市公司市值佔比持續下

跌

，還是關於「讓各類先進優質生產要素，向發展新質生產力順暢流動和高效配置」的定調，或顯

示「中國式Ｍａｇｎｉｆｉｃｅｎｔ Ｘ的概率，更勝「全面牛市」，維穩市下，大中小個股的

走勢將顯著分化。

