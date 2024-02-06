《經濟通通訊社６日專訊》內地前公募基金一哥王亞偉被中國當局帶走調查一事備受關注。

內媒《每日經濟新聞》報道，據最新了解，王亞偉管理的部分產品近期在渠道臨時開放贖回。

其中，千合資本－積極成長１期、積極成長２期、積極成長３期臨時開放日為２０２４年１

月２４日、１月２６日、１月３０日、２月１日、２月５日和２月７日。如果按照約定，該產品

的贖回開放日為成立後每年的１月１５日、４月１５日、７月１５日和１０月１５日。

相關業內人士表示，今次是臨時開放，「沒有清盤。目前看到只剩下２０００萬（人民幣．

下同）左右的規模」。



＊據報捲華夏基金老鼠倉窩案＊



王亞偉自去年６月起三次被傳失聯，《財新》報道指，起初王亞偉因浙江省政協副主席朱從

玖案配合調查。朱從玖去年４月被帶走調查。王亞偉與朱從玖妻子方瑞枝曾在華夏基金共事多年

。報道指，目前據多方了解，王亞偉自去年６月左右開始配合調查後，牽扯出更多線頭，指向一

些歷史問題，同年９月前後被採取刑事強制措施。

報道引述知情人士稱，王亞偉所涉案情涉及早年內幕交易等；接近監管人士則透露，主要與

華夏基金多年前曝出的老鼠倉窩案相關。另有消息人士稱，王亞偉與一位在華夏基金共事十多年

的老同事、天弘基金原總經理郭樹強案有交叉，郭樹強於去年７月中旬被有關部門帶走。

知情人士又稱，公安機關對王亞偉的調查已有一定進展，接下來將進入司法程序，其個人或

將面臨巨額罰款和沒收非法所得。（ｓｌ）

