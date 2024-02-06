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AH股新聞

06/02/2024 17:48

《中國要聞》春運遇１５年最強冰凍天氣，中央急撥款逾億鏟冰除雪

　　《經濟通通訊社６日專訊》今年１月以來，中國多地出現低溫雨雪冰凍災害，受災地區公路
路面積雪深度達１０－１５厘米，局部超過３０厘米，為春運工作帶來極大困難。財政部、交通
運輸部緊急下達１﹒４１億元人民幣，用於支持河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、湖南、
湖北、貴州、重慶、陝西等１１個省（市）按照「隨下隨清、雪停路通」的原則，開展公路鏟冰
除雪、疏導分流等搶通保通工作，加強急彎陡坡、背陰路段、橋樑隧道等重點部位融雪除冰，全
力保障春運公路平安順暢。
　　中央氣象台表示，１月３１日至２月５日，中東部１８個省（市、區）出現雨雪冰凍天氣，
影響國土面積超過２５０萬平方公里，過程具持續時間長、雨雪範圍廣，降水相態複雜、凍雨省
份多，雨雪強度大、局地降水量有一定極端性，過程積雪深度厚等特點，尤其是過程中的凍雨範
圍和強度為２００９年以來最強。
　
＊南方的雨雪冰凍天氣未結束，料新增積雪最深１８厘米＊
　
　　目前南方的雨雪冰凍天氣還未結束，預計２月６－７日，重慶東南部、貴州東北部、湖北東
南部、安徽南部、湖南中北部、江西北部、浙江西北部等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪
，新增積雪深度３－１０厘米，局地１８厘米以上。貴州中東部、湖南大部、江西西北部山區、
安徽南部山區、浙江西部山區等地的部分地區有凍雨。（ｓｌ）

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