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AH股新聞

06/02/2024 19:02

博奇環保（０２３７７）：與彩訊股份成立合資公司發展新能源業務

　　《經濟通通訊社６日專訊》博奇環保（０２３７７）公布，於今日，公司全資附屬公司北京
博奇與彩訊股份（深：３００６３４）就擬於中國成立合資公司以發展新能源業務訂立合資協議

　　由於公司董事會主席、執行董事、行政總裁兼主要股東曾之俊於本公告日期根據一致行動安
排控制彩訊股份的３０％以上股份，故彩訊股份為公司關連人士。
　　根據合資協議，合資公司的註冊資本總額為１０００萬元（人民幣．下同），北京博奇以現
金出資４００萬元，佔合資公司註冊資本總額的４０％及彩訊股份以現金出資６００萬元，佔合
資公司註冊資本總額的６０％。
　　成立合資公司旨在充分利用雙方的資源優勢，共同開拓新能源業務市場，這符合加快公司新
能源業務戰略部署的發展方向。
　　合資公司的經營範圍擬為「一般項目：太陽能光伏併網發電、電量銷售；太陽能光伏電站的
開發、建設、運營、管理及維護；從事太陽能電池領域的技術開發、技術轉讓；太陽能發電技術
服務；發電技術服務；節能管理服務；儲能技術服務；工程管理服務；對外承包工程；工程技術
服務；貨物及技術進出口」（ａｃ）

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