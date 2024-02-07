《經濟通通訊社７日專訊》昭衍新藥Ａ股（滬：６０３１２７）現漲停，報１７﹒０５元（
人民幣．下同），升１０％，最低價１５﹒４元；成交７６６﹒９８萬股，成交金額１﹒２５億
元；量比８倍，換手率１﹒２％。
昭衍新藥Ｈ股（０６１２７）升５﹒９％，報１０﹒２６港元，最高價１０﹒２６港元，最
低價９﹒８３港元；成交３０﹒７６萬股，成交金額３１１﹒６５萬港元；主動買沽比率
６６：３４，資金淨主動買入９６﹒７３萬港元。昭衍新藥Ａ股較Ｈ股呈８２﹒９％溢價。
（ｅｄ）
07/02/2024 09:46
《Ａ股異動》昭衍新藥Ａ漲停，現報１７﹒０５元人幣
《經濟通通訊社７日專訊》昭衍新藥Ａ股（滬：６０３１２７）現漲停，報１７﹒０５元（
人民幣．下同），升１０％，最低價１５﹒４元；成交７６６﹒９８萬股，成交金額１﹒２５億
元；量比８倍，換手率１﹒２％。
昭衍新藥Ｈ股（０６１２７）升５﹒９％，報１０﹒２６港元，最高價１０﹒２６港元，最
低價９﹒８３港元；成交３０﹒７６萬股，成交金額３１１﹒６５萬港元；主動買沽比率
６６：３４，資金淨主動買入９６﹒７３萬港元。昭衍新藥Ａ股較Ｈ股呈８２﹒９％溢價。
（ｅｄ）
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