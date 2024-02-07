《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰

在北京會見來華出席中美經濟工作組第三次會議的美國副財長尚博一行。何立峰指出，雙方應共

同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組渠道，深化交流合作，積累共

識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

這是中美經濟工作小組第三次舉行會議，也是首次在北京舉行面對面會議，會議由財政部副

部長廖岷及尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門參會，財政部部長藍佛安亦出席了這次會議，

並與美方簡短交流。據中方指，中美雙方會上就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作

、發展中國家債務、產業政策等議題，進行深入、坦誠、務實及建設性交流。中方就美對華加徵

關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切，雙方同意繼續保持溝通。

中美經濟工作組由中美經貿雙方牽頭人共同推動建立、兩國財政部副部長級官員牽頭的經濟

領域溝通機制。據外界分析，今次會議預計為美國財政部長耶倫訪華行程鋪路，耶倫先前表示她

計劃在今年上半年再次訪華。

