  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/02/2024 08:57

【內房困局】金監總局促銀行滿足房地產白名單項目合理融資需求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國家金融監管總局召開專題會議，進一步部
署落實城市房地產融資協調機制相關工作。金融監管總局副局長肖遠企主持本次會議並講話。會
議要求，各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信
審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」。
　　會議亦要求，各商業銀行內部要建立專門工作機制，優化貸款審批流程，細化盡職免責規定
，指導督促各分支機構加強對轄區房地產項目的調研，全面掌握情況。對於需要協調解決的事項
，應及時向協調機制報告並推動解決。
　　金監總局會上透露，目前多數城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了房地產項目「白
名單」並推送給商業銀行，商業銀行積極響應，有效對接項目名單，已提供一批新增融資和貸款
展期，滿足不同房地產項目合理融資需求。
　　會議要求，各監管局要成立工作專班，主動加強與地方政府和住建部門協同配合，積極參與
協調機制各項工作，及時掌握轄內各城市協調機制運行情況；指導督促轄內銀行完善制度流程，
盡力滿足合理融資需求；各監管局要按照協調機制要求，總結良好經驗與做法，加大複製推廣力
度。對存在的問題與堵點，要及時報告，通過協調機制認真研究、切實解決，助力轄內房地產市
場平穩健康發展。（ｅｙ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金