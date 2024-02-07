《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國家金融監管總局召開專題會議，進一步部

署落實城市房地產融資協調機制相關工作。金融監管總局副局長肖遠企主持本次會議並講話。會

議要求，各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信

審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」。

會議亦要求，各商業銀行內部要建立專門工作機制，優化貸款審批流程，細化盡職免責規定

，指導督促各分支機構加強對轄區房地產項目的調研，全面掌握情況。對於需要協調解決的事項

，應及時向協調機制報告並推動解決。

金監總局會上透露，目前多數城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了房地產項目「白

名單」並推送給商業銀行，商業銀行積極響應，有效對接項目名單，已提供一批新增融資和貸款

展期，滿足不同房地產項目合理融資需求。

會議要求，各監管局要成立工作專班，主動加強與地方政府和住建部門協同配合，積極參與

協調機制各項工作，及時掌握轄內各城市協調機制運行情況；指導督促轄內銀行完善制度流程，

盡力滿足合理融資需求；各監管局要按照協調機制要求，總結良好經驗與做法，加大複製推廣力

度。對存在的問題與堵點，要及時報告，通過協調機制認真研究、切實解決，助力轄內房地產市

場平穩健康發展。（ｅｙ）

