《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國外交部長王毅６日應約同韓國外長趙兌

烈通電話。王毅祝賀趙兌烈出任韓國外長，表示中韓互為重要近鄰和合作夥伴，建交以來雙邊關

係取得豐碩成果，給兩國人民帶來巨大福祉，也為促進地區和平發揮了積極作用。中國對韓政策

保持穩定性、連續性，始終將韓國作為重要合作伙伴。希望韓方奉行積極客觀友善的對華政策，

恪守一個中國原則，維護好中韓關系政治基礎，推動兩國關系回到健康穩定的發展軌道。中韓經

濟聯系密切，產供鏈高度互嵌，雙方應共同維護產供鏈穩定暢通，抵制經濟問題政治化、泛安全

化和工具化。



＊韓方贊同經貿問題不應泛安全化＊



根據中方通稿，趙兌烈表示，韓中建交後兩國合作取得飛躍式發展。韓中關係非常重要。韓

國政府高度重視發展對華關系，願同中方增進互信，聚焦合作，密切高層往來，在經濟、人文等

領域不斷積累成果，推動兩國關系可持續發展。韓方一個中國立場沒有變化。韓中經貿聯繫密切

，韓方贊同經貿問題不應泛安全化，雙方可就保持產供鏈穩定加強溝通協調。

王毅強調，「遠親不如近鄰」。新的一年是龍年，希望中韓關係發揚「龍馬精神」，展現新

氣象、開辟新局面，更好造福於兩國人民。雙方都認為，重新確認中韓戰略合作夥伴關係十分重

要。

雙方還就朝鮮半島形勢等交換了意見。王毅表示，當前半島局勢緊張事出有因，希望各方保

持冷靜克制，不採取加劇緊張的言行，通過對話協商解決各自合理關切。

