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AH股新聞

07/02/2024 10:07

【樓市鬆綁】北京通州樓市鬆綁，有業主醞釀漲價

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市住建委和北京市通州區發布關於調整
通州區商品住房銷售政策的通知，解除「雙限」。北京市住建委表示，調整後，在通州區落戶或
就業的家庭，如需購買通州區商品住房，符合本市限購條件即可，取消了在通州落戶或納稅、社
保滿３年的限制，更有利於促進疏解單位、企業從業人員在城市副中心安居置業，實現職住平衡
。有中介表示，「通州所有業主都在漲價，非常忙碌。」
　　中指研究院市場研究總監陳文靜表示，至此，２０２４年以來四個一線城市中，北京、上海
、廣州均優化了限購政策，釋放了更加積極信號，有利於提振市場預期。
　
＊中介：市場反應不如預期熱烈＊
　
　　不過，市場反應並沒有預期中那麼熱烈。有頭部中介人士表示，「可能是因為臨近春節，大
部分客戶還來不及反應，今天的政策遠沒有２０２３年那兩次（９月、１２月）引起的客戶反饋
多。」
　　２０２３年１２月１４日，北京突然發布多項樓市新政，主要內容涉及首套房首付比例降至
３０％，二套房首付比例最低降至４０％等。
　　二手房方面，據中指研究院數據，２０２３年通州二手住宅成交接近１萬套，為２０１７年
以來的最高水平，同比增長１４﹒４％，二手房市場整體保持一定活躍度。

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