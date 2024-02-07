《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市住建委和北京市通州區發布關於調整

通州區商品住房銷售政策的通知，解除「雙限」。北京市住建委表示，調整後，在通州區落戶或

就業的家庭，如需購買通州區商品住房，符合本市限購條件即可，取消了在通州落戶或納稅、社

保滿３年的限制，更有利於促進疏解單位、企業從業人員在城市副中心安居置業，實現職住平衡

。有中介表示，「通州所有業主都在漲價，非常忙碌。」

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，至此，２０２４年以來四個一線城市中，北京、上海

、廣州均優化了限購政策，釋放了更加積極信號，有利於提振市場預期。



＊中介：市場反應不如預期熱烈＊



不過，市場反應並沒有預期中那麼熱烈。有頭部中介人士表示，「可能是因為臨近春節，大

部分客戶還來不及反應，今天的政策遠沒有２０２３年那兩次（９月、１２月）引起的客戶反饋

多。」

２０２３年１２月１４日，北京突然發布多項樓市新政，主要內容涉及首套房首付比例降至

３０％，二套房首付比例最低降至４０％等。

二手房方面，據中指研究院數據，２０２３年通州二手住宅成交接近１萬套，為２０１７年

以來的最高水平，同比增長１４﹒４％，二手房市場整體保持一定活躍度。

