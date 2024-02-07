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AH股新聞

07/02/2024 17:15

《駐京專電》發改委召開外資座談會，解決石化項目投資落地問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家發改委外資司會同綜合司、運行局、體
改司、基礎司、產業司、高技術司、環資司、法規司召開石化領域外資項目座談會，與中國石化
聯合會，以及巴斯夫、液化空氣、愛思開、殼牌、埃克森美孚、陶氏化學、科思創、空氣化工等
外資企業進行深入座談交流，就企業關心的問題和訴求，逐項介紹國家發展改革委已開展工作和
有關工作安排。下一步，國家發展改革委外資司將繼續加強與外資企業直接溝通，及時推動解決
項目在投資落地、生產經營中的具體問題。

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