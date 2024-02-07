《經濟通通訊社７日專訊》最高檢官網今日披露，貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇涉

嫌受賄罪、濫用職權罪一案，由國家監委調查終結，經最高檢指定，由重慶市檢察院第五分院向

重慶市第五中院提起公訴。至此，李再勇成為２０２４年第五名被訴落馬高官。

檢方指控，李再勇利用擔任貴州省貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委

、秘書長、副省長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；在擔

任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任期間，濫用職權，違規開展工程項目建設，致使

公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究

其刑事責任。

李再勇於去年３月２７日落馬，８月１６日被撤銷貴州省政協委員資格，１１月７日被「雙

開」，１１月２１日被逮捕。

此前官方通報指李再勇的問題包括：喪失理想信念，背奔初心使命，政績觀扭曲，權力觀錯

位，嚴重背離黨中央重大決策部署，不貫徹落實新發展理念，大搞芳民傷財的「政績工程」，肆

意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境，處心積慮對抗組織審查，長期搞

迷信活動等。

其中，「肆意違規舉債融資」的表述極為罕見，此前主要是稱執行相關政策變通、變形，加

劇債務風險等。（ｌｃ）

