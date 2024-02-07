  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/02/2024 15:06

《中國要聞》貴州落馬高官李再勇將在重慶受審

　　《經濟通通訊社７日專訊》最高檢官網今日披露，貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇涉
嫌受賄罪、濫用職權罪一案，由國家監委調查終結，經最高檢指定，由重慶市檢察院第五分院向
重慶市第五中院提起公訴。至此，李再勇成為２０２４年第五名被訴落馬高官。
　　檢方指控，李再勇利用擔任貴州省貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委
、秘書長、副省長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；在擔
任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任期間，濫用職權，違規開展工程項目建設，致使
公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究
其刑事責任。
　　李再勇於去年３月２７日落馬，８月１６日被撤銷貴州省政協委員資格，１１月７日被「雙
開」，１１月２１日被逮捕。
　　此前官方通報指李再勇的問題包括：喪失理想信念，背奔初心使命，政績觀扭曲，權力觀錯
位，嚴重背離黨中央重大決策部署，不貫徹落實新發展理念，大搞芳民傷財的「政績工程」，肆
意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境，處心積慮對抗組織審查，長期搞
迷信活動等。
　　其中，「肆意違規舉債融資」的表述極為罕見，此前主要是稱執行相關政策變通、變形，加
劇債務風險等。（ｌｃ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金