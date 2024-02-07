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AH股新聞

07/02/2024 18:17

《國企紅籌》龍源電力（００９１６）１月完成發電量增２﹒１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）宣布，今年１月
集團按合併報表口徑完成發電量約６９９萬兆瓦時，按年增長２﹒１％。
　　其中，風電下降８﹒３６％，火電增長４０﹒４２％，其他可再生能源增長２７５﹒７５％
。（ｒｈ）

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