《經濟通通訊社７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）宣布，今年１月
集團按合併報表口徑完成發電量約６９９萬兆瓦時，按年增長２﹒１％。
其中，風電下降８﹒３６％，火電增長４０﹒４２％，其他可再生能源增長２７５﹒７５％
。（ｒｈ）
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07/02/2024 18:17
《國企紅籌》龍源電力（００９１６）１月完成發電量增２﹒１％
《經濟通通訊社７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）宣布，今年１月
集團按合併報表口徑完成發電量約６９９萬兆瓦時，按年增長２﹒１％。
其中，風電下降８﹒３６％，火電增長４０﹒４２％，其他可再生能源增長２７５﹒７５％
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