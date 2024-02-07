《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



依法暫停新增證券公司轉融券規模

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中證監新聞發言人６日以答記者問的方式表示，中證監提出了暫停新增轉融券規模，嚴禁證券公

司向利用融券實施日內回轉交易（變相Ｔ＋０交易）的投資者提供融券，持續加大監管執法力度

等三方面進一步加強融券業務監管的措施。



中證監：支持行業龍頭企業高效併購優質資產

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中證監上市司２月５日召開支持上市公司併購重組座談會指出，中證監將研究對頭部大市值公司

重組實施「快速審核」，支持行業龍頭企業高效併購優質資產。多措並舉活躍併購重組市場，支

持優秀典型案例落地見效。



穩增長發力顯效，１月信貸或迎「開門紅」

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１月金融數據發布在即。專家預計，隨著穩增長政策發力，１月信貸「開門紅」確定性較強，預

計新增信貸規模在４﹒５萬億元（人民幣．下同）左右，社會融資規模存量同比增速有可能較去

年１２月小幅回落。





《上海證券報》



中證監連開兩場座談會，力促上市公司提升投資價值

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中證監上市司２月５日連開兩場座談會，分別涉及推動上市公司提升投資價值、上市公司併購重

組。下一步，中證監上市司將持續支持上市公司做大做強、積極維護市場穩定，同時多措並舉活

躍併購重組市場，支持優秀典型案例落地見效。



中證監：引導各類機構投資者更大力度入市

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中證監６日以答記者問方式表示，將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、

保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，

為Ａ股市場引入更多增量資金。



融券監管再出「組合拳」

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中證監６日以新聞發言人答記者問的方式，回應了加強「兩融」融券業務的監管安排。發言人稱

，中證監對融券業務提出了三方面措施，包括暫停新增轉融券規模，嚴禁向利用融券實施日內回

轉交易（變相Ｔ＋０交易）的投資者提供融券，持續加大監管執法力度等。





《證券時報》



中證監多措並舉推動上市公司提升投資價值

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中證監上市司２月５日召開推動上市公司提升投資價值專題座談會。會議強調，上市公司要切實

承擔提升自身投資價值的主體責任，主動提升投資者回報，積極維護市場穩定，合力提振投資者

信心。



中證監：繼續協調引導各類機構更大力度入市

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中證監新聞發言人昨日表示，將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險

機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為Ａ

股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。



Ａ股強力反彈，北向資金淨買入創年內新高

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在多重利好消息和政策加持下，２月６日Ａ股市場強勁上行。當日市場各大指數全線上漲，並刷

新多項階段性紀錄。北向資金當天也加大「掃貨」力度，淨買入規模約１２６億元，創出

２０２４年以來單日淨買入新高。

（ｌｃ）

