《鍾之日記》２月７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地證監部門「極限救市」，Ａ股市場連續兩日見升市。滬綜指窄幅高開，開市不久後便下

跌，最多曾跌０﹒７％，然而大市再獲承托，滬指瞬即倒升，升幅一度擴大至超過１％，但隨著

銀行股高位狠卸貨，滬指升勢再轉弱，不過尾盤市況反覆再漲，全日升１﹒４４％收市，在全日

最高點２８２９﹒７點收市；深市連續兩日坐火箭，深成指全日飆升２﹒９３％，創業板指升

２﹒３７％。

Ａ股派利是，市場久違變得熱鬧，兩市全日成交１０２１９億元人民幣，按日大增

１０﹒３％，是自去年１１月８日以來首次突破萬億關，然而外資入市意願不大，陸股通全日淨

流入只有近１７億元人民幣。

Ａ股還剩一日便啟春節假期，市場關注升勢能否延續至明日（８日），然而中國即將公布１

月融資數據和通脹數據，若數據表現不佳，可能會為救市行情潑下一盆冷水。



＊５０天線得復失，港股升勢不續杯＊



美股周二（６日）收盤上漲，市場押注中央將加大力度支撐市場，在美上市中概股反彈，然

而港股上日飆逾六百點後，今日升破５０天線（１６２７０）後無以為繼，並受科技股下跌拖累

倒跌，恒生指數全日收報１６０８１，跌５４點或０﹒３％，５０天線得而復失，主板成交逾

１０３６億元。



＊中芯走不出低谷，股民一哄而散＊



海外半導體廠商最近有走出周期底部趨勢，然而中國國內廠商業績仍然不理想。華為去年推

出的新機在內地銷情熾熱，不過華為手機晶片的疑似代工廠中芯國際（００９８１），去年純利

只有約９億美元，同比下降５０﹒４％，至於第四季單季純利約１﹒７億美元，按年跌

５４﹒７％。中芯國際解釋，主因在過去一年，半導體行業處於周期底部，全球市場需求疲軟，

行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭激烈。受此影響，該集團平均產能利用率降低，晶圓銷

售數量減少，產品組合變動，此外該集團處於高投入期，折舊較２０２２年增加。

中芯國際聯席首席執行官趙海軍表示，集團今年仍面臨宏觀經濟、地緣政治、同業競爭和老

產品庫存的挑戰，在客戶庫存逐步好轉和手機、互聯網需求持續回升的共同作用下，公司實現平

和溫和增長。不過他表示，公司產能釋放不會「忽冷忽熱」，而是會保持定力，以勻速式發展來

建設產能。

中芯業績表現令人失望，股價全日跌８％，報１４﹒１２元。

至於同業華虹半導體（０１３４７）業績更弱，去年純利為２﹒８億美元，按年跌

３７﹒８％，而單計第四季純利只有３５３８﹒６萬美元，盡管按季增１﹒５５倍，但按年暴跌

７７﹒８％。華虹半導體股價暴跌１１﹒５％，報１３﹒８６元。



＊危機或拆除，「藥明系」勁漲＊



近期股價受壓的「藥明系」，面對的危機可能減少。據《路透》引述美國國會網站的顯示報

道，美國《生物安全法》草案參議院版本的支持者人數由６降至零。報道指，該法案在去年１２

月２０日提交給參議院，但上周在參議院未獲得推進。草案試圖限制美國聯邦政府採購藥明康德

、華大基因的生物科技設備和服務，致收入非常依賴美國客戶的藥明系股價暴跌，並拖累Ａ股和

港股生物醫藥板塊的表現。

在美國，發起法案的議員可以尋找共同發起人，以增加法案的「分量」或受歡迎度，以提高

法案通過的機會。目前《生物安全法》草案參議院版本的支持者降至零，換言之，可以通過的機

會近於零。

「藥明系」股價勁漲，藥明生物（０２２６９）升５﹒６％，藥明康德（０２３５９）升

５％，佔據藍籌股升幅最大頭位及第二合，藥明合聯（０２２６８）亦升３﹒６％。





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