《經濟通通訊社７日專訊》Ａ場軍工股盤中突漲，光啟技術（深：００２６２５）漲停，中
航高科（滬：６００８６２）升８﹒７％，洪都航空（滬：６００３１６）升８﹒２％，航發控
制（深：０００７３８）走高７﹒４％，中國海防（滬：６００７６４）、中國動力
（滬：６００４８２）升７﹒２％，中無人機（滬：６８８２９７）升７％，中國衛星
（滬：６００１１８）升５﹒２％，中船防務（滬：６００６８５）升４﹒１％。（ｅｙ）
07/02/2024 14:45
《Ａ股焦點》軍工股盤中落鑊，光啟技術漲停，中船防務Ａ升４％
《經濟通通訊社７日專訊》Ａ場軍工股盤中突漲，光啟技術（深：００２６２５）漲停，中
航高科（滬：６００８６２）升８﹒７％，洪都航空（滬：６００３１６）升８﹒２％，航發控
制（深：０００７３８）走高７﹒４％，中國海防（滬：６００７６４）、中國動力
（滬：６００４８２）升７﹒２％，中無人機（滬：６８８２９７）升７％，中國衛星
（滬：６００１１８）升５﹒２％，中船防務（滬：６００６８５）升４﹒１％。（ｅｙ）
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