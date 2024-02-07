《經濟通通訊社７日專訊》佳兆業集團（０１６３８）據報多個項目入圍首批「白名單」，

成都、重慶等城市項目均在屬地政府的白名單內。此外，深圳、廣州、惠州、長沙、汕頭等城市

的一批項目已經申報，春節後有望陸續進入白名單。（ｃｔ）

