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07/02/2024 13:40

【內房困局】佳兆業據報成都、重慶等城市項目入圍融資白名單

　　《經濟通通訊社７日專訊》佳兆業集團（０１６３８）據報多個項目入圍首批「白名單」，
成都、重慶等城市項目均在屬地政府的白名單內。此外，深圳、廣州、惠州、長沙、汕頭等城市
的一批項目已經申報，春節後有望陸續進入白名單。（ｃｔ）

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