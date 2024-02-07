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AH股新聞

07/02/2024 13:48

《神州能源》國家能源局：今年修訂出台《電力市場運行基本規則》

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家能源局公布，將於今年修訂出台《電力市場運行基本規則》
，編制印發《電力輔助服務市場基本規則》《電力市場准入註冊基本規則》《電力市場計量結算
基本規則》，建立形成以《電力市場運行基本規則》為基礎，電力中長期、現貨、輔助服務規則
為主幹，信息披露、准入註冊、計量結算規則為支撐的全國統一電力市場「１＋Ｎ」基礎規則體
系，為全國統一電力市場體系建設奠定制度基礎。（ｃｔ）

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